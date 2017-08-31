Женщины раскрыли секреты получения оргазма

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Surprised-avoid.ml
Американские ученые под руководством специалиста из Центра продвижения сексуального здоровья в Блумингтоне выявили основной способ получения женщинами сексуального удовольствия. Как пишет Lenta, результаты работы, основанной на опросе более тысячи женщин, опубликованы в Journal of Sex & Marital Therapy.

Исследователи провели анкетирование 1055 женщин в возрасте от 18 до 94 лет в июне 2015 года. Добровольцы отвечали на несколько десятков вопросов, касающихся их сексуального поведения, предпочтений, отношений, получаемого удовольствия и ощущений при стимуляции половых органов.

18 процентов опрошенных женщин сообщили, что полового акта достаточно для получения удовольствия, 37 процентов обязательно прибегают к дополнительной стимуляции половых органов. 36 процентов сообщили, что стимуляция не необходима, но она позволяет достичь сильного оргазма, а остальные 6 процентов вообще не получают оргазма во время занятия сексом. При этом подавляющее большинство участниц анкетирования испытывали оргазм при половом акте только при воздействии на наружные половые органы.


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