Зарплату 46 тыс рублей будут получать врачи в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: zauralonline.ru
К концу 2017 года врачи в Удмуртии будут получать в среднем 46 тыс. рублей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в среду, 30 августа, сообщила заместители министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

«Майские указы выполняются, они четко контролируются. Повышение заработной платы медицинских работников в рамках указа Президента - с октября месяца. Мы сейчас держимся на уровне. Средняя зарплата врачей 36 тысяч, у младших медицинских работников- 18 тысяч. После октября будет повышение заработной платы. Там есть назначенные цифры. В среднем зарплата у врачей должна быть 46 тысяч по всем регионам», - сказала Гузнищева.

По данным Удмуртстата за первую половину 2017 года, средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование, составила 38,7 тыс. рублей, среднего медперсонала – 21,6 тыс. рублей, младшего медперсонала – 15,1 тыс. рублей


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