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Большой Фестиваль Светошариков пройдет в Ижевске 2 и 3 сентября
Опубликована: Сегодня 10:08 Большой Фестиваль Светошариков пройдет 2 и 3 сентября в 21:00 в парке им. Кирова.
Большой Фестиваль Светошариков – один из самых романтичных фестивалей осени, во время которого можно насладиться классической музыкой в исполнении виртуозов скрипки и саксофона, а также загадать свои самые сокровенные желания, запустив в небо светошарик.
Большой Фестиваль Светошариков пройдет в Ижевске в рамках всероссийского тура из более, чем 30 городов страны: этим летом фестиваль уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Екатеринбурге. Помимо классической музыки в программе фестиваля планируются огненное шоу и много необычных конкурсов.
Завершит фестиваль массовый запуск в небо светошариков – больших светящихся воздушных шаров, во время которого темное небо наполнится сотнями ярких огоньков. Организаторы фестиваля обещают, что никто не останется равнодушным – тем более что вход на мероприятие будет свободным.
Подробности: https://vk.com/smokefest_izhevsk