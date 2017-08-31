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Двух молодых драгдилеров задержали воткинские полицейские
Опубликована: Сегодня 10:57 При попытке сбыта синтетических наркотиков в крупном размере полицейские задержали двоих 19-летних жителей Воткинска. В ходе обыска по месту жительства молодых людей были также обнаружены синтетические наркотики массой свыше 60 граммов, приготовленные к сбыту.
Злоумышленники пояснили, что приобрели наркотики через Интернет. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность молодых людей к сбыту наркотического средства «PVP» общей массой 13,96 гр. путем оборудования 10 тайников на различных улицах Воткинска.
Расследование уголовного дела продолжается. В отношении задержанных избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Санкция ч.4 ст.228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.