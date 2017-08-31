Двух молодых драгдилеров задержали воткинские полицейские

Опубликована: Сегодня 10:57



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Злоумышленники пояснили, что приобрели наркотики через Интернет. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность молодых людей к сбыту наркотического средства «PVP» общей массой 13,96 гр. путем оборудования 10 тайников на различных улицах Воткинска.Расследование уголовного дела продолжается. В отношении задержанных избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Санкция ч.4 ст.228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.