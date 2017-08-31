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Сильнейшие армии мира объединили в рейтинг
Опубликована: Сегодня 11:46 Портал Globalfirepower обнародовал рейтинг самых сильных армий мира. В пояснение к списку говорится, что он составлен на основе мнения военных экспертов, пишет Ren.tv. При ранжировании учитывалось не только количество оружия, но также его разнообразие, численность кадрового состава армии, ее резерва.
Помимо этого, эксперты оценивали уровень финансирования военной сферы, транспортной инфраструктуры, добычи нефти и иные факторы, которые влияют на обороноспособность страны.
Так, первое место в рейтинге эксперты отдали армии США. На второе место поставили Россию. Замыкает тройку лидеров армия Китая.
Отмечается, что в топ-10 также входят Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Украинская армия разместилась на 30-м месте. Всего в рейтинг попали 133 страны.