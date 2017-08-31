Сильнейшие армии мира объединили в рейтинг

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: loves-letters.com фото: loves-letters.com

Помимо этого, эксперты оценивали уровень финансирования военной сферы, транспортной инфраструктуры, добычи нефти и иные факторы, которые влияют на обороноспособность страны.Так, первое место в рейтинге эксперты отдали армии США. На второе место поставили Россию. Замыкает тройку лидеров армия Китая.Отмечается, что в топ-10 также входят Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Украинская армия разместилась на 30-м месте. Всего в рейтинг попали 133 страны.