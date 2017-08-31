В Ижевске не уступили дорогу пьяному мотоциклисту

Опубликована: Сегодня 12:35



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель внедорожника "Nissan" 1969 года рождения при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу 50-летнему мужчине, управляющему мотоциклом "Kawasaki ". Позже сотрудники ДПС выяснили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы и был госпитализирован.