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В Ижевске не уступили дорогу пьяному мотоциклисту
Опубликована: Сегодня 12:35 В Ижевске пьяного мотоциклиста сбил выезжающий на главную дорогу водитель иномарки. ДТП произошло накануне, 30 августа, в 09.26 на улице Воткинское Шоссе.
Водитель внедорожника "Nissan" 1969 года рождения при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу 50-летнему мужчине, управляющему мотоциклом "Kawasaki ". Позже сотрудники ДПС выяснили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы и был госпитализирован.