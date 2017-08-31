В Ижевске не уступили дорогу пьяному мотоциклисту

Опубликована: Сегодня 12:35

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске пьяного мотоциклиста сбил выезжающий на главную дорогу водитель иномарки. ДТП произошло накануне, 30 августа, в 09.26 на улице Воткинское Шоссе.

Водитель внедорожника "Nissan" 1969 года рождения при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу 50-летнему мужчине, управляющему мотоциклом "Kawasaki ". Позже сотрудники ДПС выяснили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы и был госпитализирован.


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