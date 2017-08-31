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Участки улиц Пушкинская и Лихвинцева перекроют 2 сентября в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:21 В субботу, 2 сентября, в Ижевске будет ограничено движение на участках улиц Пушкинская и Лихвинцева. Как сообщает пресс-служба Ижевска, это связано с проведением фестиваля «Дай пять».
Запрет на движение транспорта будет действовать с 10:00 до 15:00 на улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройской, а также на улице Лихвинцева – от улицы Пушкинской до Коммунаров.
В это время также поменяет свое движение общественный транспорт - его перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую.