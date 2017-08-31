Участки улиц Пушкинская и Лихвинцева перекроют 2 сентября в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:21



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Запрет на движение транспорта будет действовать с 10:00 до 15:00 на улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройской, а также на улице Лихвинцева – от улицы Пушкинской до Коммунаров.В это время также поменяет свое движение общественный транспорт - его перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую.