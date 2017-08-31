Заместителем гендиректора Росгосцирка стала Ирина Теслева из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:10



фото: facebook.com/irina.tesleva фото: facebook.com/irina.tesleva

Напомним, генеральным директором Росгосцирка является бывший директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов. Стоит отметить, что заместителем гендиректора по гастрольной деятельности является Сергей Беляков, бывший директор сначала зоопарка, а затем цирка Удмуртии.Ирина Теслева с 2015 года занимала пост зампостпреда Удмуртии при президенте России. С ноября 2016 года она исполняла обязанности постоянного представителя. 25 августа она покинула должность по собственной инициативе.: Ирина Михайловна Теслева родилась 4 октября 1971 года в Свердловске. Образование высшее. В 1993 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика и управление производством».С 1993 по 2002 год - работа в органах налоговой службы РФ в Сарапуле и Ижевске.С 2002 по 2004 год - заместитель начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.С 2004 по 2007 год - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление благоустройства и транспорта администрации города Ижевска».С 2007 по 2009 - начальник муниципального учреждения «Управление внешнего благоустройства администрации города Ижевска».С 2009 по 2011 год - глава администрации Октябрьского района города Ижевска.С 2011 по 2015 год - заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике.С 2015 по 2017 год - первый заместитель постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России.