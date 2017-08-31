Заместителем гендиректора Росгосцирка стала Ирина Теслева из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:10

фото: facebook.com/irina.tesleva
Бывший первый заместитель постпреда Удмуртии при президенте России Ирина Теслева стала заместителем гендиректора Росгосцирка. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе предприятия. К своим обязанностям Ирина Теслева приступила в четверг, 31 августа.

Напомним, генеральным директором Росгосцирка является бывший директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов. Стоит отметить, что заместителем гендиректора по гастрольной деятельности является Сергей Беляков, бывший директор сначала зоопарка, а затем цирка Удмуртии.

Ирина Теслева с 2015 года занимала пост зампостпреда Удмуртии при президенте России. С ноября 2016 года она исполняла обязанности постоянного представителя. 25 августа она покинула должность по собственной инициативе.

Наша справка: Ирина Михайловна Теслева родилась 4 октября 1971 года в Свердловске. Образование высшее. В 1993 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика и управление производством».
С 1993 по 2002 год - работа в органах налоговой службы РФ в Сарапуле и Ижевске.
С 2002 по 2004 год - заместитель начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.
С 2004 по 2007 год - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление благоустройства и транспорта администрации города Ижевска».
С 2007 по 2009 - начальник муниципального учреждения «Управление внешнего благоустройства администрации города Ижевска».
С 2009 по 2011 год - глава администрации Октябрьского района города Ижевска.
С 2011 по 2015 год - заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике.
С 2015 по 2017 год - первый заместитель постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России.


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