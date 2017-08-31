ФСБ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве 1 сентября

Опубликована: Сегодня 15:37

фото: azattyq.org
Федеральная служба безопасности России задержала в столичном регионе двух выходцев из Центральной Азии. По информации ведомства, они планировали 1 сентября совершить теракты в местах массового скопления людей. Один из задержанных собирался совершить нападение с холодным оружием, другой планировал устроить самоподрыв, пишет Газета.

Как сообщили в ФСБ, один из задержанных мужчин накануне 1 сентября разместил в интернете видеоролик к членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что в этом году День знаний совпал с одним из главных исламских праздников - Курбан-байрам. В опубликованном обращении задержанный дал «так называемую клятву верности террористам». Он планировал совершить нападения на людей с холодным оружием. «В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению», - уточнили в ФСБ.

По месту проживания второго задержанного, который также является членом «Исламского государства», найдена и изъята самодельная бомба большой мощности, а также предметы и компоненты, которые были использованы для изготовления взрывного устройства. «Задержанный мужчина признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», - добавили в ФСБ.
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