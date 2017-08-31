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Неопытный глазовский водитель перевернул свой ВАЗ
Опубликована: Сегодня 16:49 Неопытный водитель в Глазове не справился с управлением и перевернул автомобиль. ДТП произошло в среду, 30 августа, в 09.26 напротив дома №33 по улице Удмуртская.
19-летний водитель "ВАЗ-2115" (стаж управления транспортными средствами составляет один год) съехал с дороги, наехал на трубу, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии молодой человек и его пассажир – девушка 1997 года рождения, получили травмы. Отмечается, что ни водитель, ни пассажир автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.
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