Неопытный глазовский водитель перевернул свой ВАЗ

Опубликована: Сегодня 16:49

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Неопытный водитель в Глазове не справился с управлением и перевернул автомобиль. ДТП произошло в среду, 30 августа, в 09.26 напротив дома №33 по улице Удмуртская.

19-летний водитель "ВАЗ-2115" (стаж управления транспортными средствами составляет один год) съехал с дороги, наехал на трубу, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии молодой человек и его пассажир – девушка 1997 года рождения, получили травмы. Отмечается, что ни водитель, ни пассажир автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.



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