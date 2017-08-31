Неопытный глазовский водитель перевернул свой ВАЗ

Опубликована: Сегодня 16:49



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

19-летний водитель "ВАЗ-2115" (стаж управления транспортными средствами составляет один год) съехал с дороги, наехал на трубу, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии молодой человек и его пассажир – девушка 1997 года рождения, получили травмы. Отмечается, что ни водитель, ни пассажир автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.