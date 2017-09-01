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В Ижевске школьницу сбили на пешеходном переходе
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске на перекрёстке улиц Орджоникидзе — Ленина сбили школьницу. ДТП произошло в четверг, 31 августа на пешеходном переходе: когда загорелся зелёный сигнал светофора, 9-летняя девочка побежала через дорогу.
Вениамин Вычужанин, начальник 1 отдела ГИБДД республики рассказал «Моей Удмуртии»: «Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. В преддверии учебного года ещё раз родителям нужно рассказать, что на любом пешеходном переходе выходить на проезжую часть ребёнок может только шагом, ни в коем случае не бегом, и лишь убедившись, что водители видят его и предоставляют преимущество».
Вениамин Вычужанин также уточнил, что этим летом случилось 24 ДТП с детьми-пешеходами, в результате которых 26 детей получили травмы. В половине случаев подростки сами нарушали правила.