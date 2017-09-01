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Жителя Балезинского района принудили выплатить алименты на 420 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 09:19 После того, как житель Балезинского района не смог продать дом, ему пришлось помочь собрать бывшей супруге ребёнка в школу. Судебный пристав в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам вынес запрет на регистрационные действия недвижимого имущества. Только после перечисления всей суммы задолженности на счёт ребёнка, а это 420 тыс рублей, судебный пристав снял запрет, и мужчина смог оформить продажу дома.
Всего за счёт наложения ареста на имущество должников и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщиков алиментов, судебными приставами Удмуртии с начала года взыскано более 13 млн рублей.