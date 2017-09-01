Жителя Балезинского района принудили выплатить алименты на 420 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: mitsubishi34.ru фото: mitsubishi34.ru

Всего за счёт наложения ареста на имущество должников и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщиков алиментов, судебными приставами Удмуртии с начала года взыскано более 13 млн рублей.