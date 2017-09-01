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В Удмуртии пятилетний мальчик ушел гулять и утонул в пруду около дома
Опубликована: Сегодня 10:08 Следователи Завьяловского района Удмуртии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели пятилетнего ребенка, тело которого было обнаружено в водоеме вчера вечером, 31 августа.
Мальчик проживал с бабушкой, матерью и старшей сестрой в поселке Позимь Завьяловского района. Днем он один отправился гулять на улицу. Его мать, вернувшись вечером с работы, не нашла ребенка дома и сообщила в полицию.
Тело мальчика обнаружили около 22 часов в водоеме на расстоянии 200 метров от дома. Какие-либо телесные повреждения на его теле не обнаружены.
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