В Удмуртии пятилетний мальчик ушел гулять и утонул в пруду около дома

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: 4turista.ru фото: 4turista.ru

Мальчик проживал с бабушкой, матерью и старшей сестрой в поселке Позимь Завьяловского района. Днем он один отправился гулять на улицу. Его мать, вернувшись вечером с работы, не нашла ребенка дома и сообщила в полицию.Тело мальчика обнаружили около 22 часов в водоеме на расстоянии 200 метров от дома. Какие-либо телесные повреждения на его теле не обнаружены.