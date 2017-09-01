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Желая отметить День Знаний, студент в Ижевске заранее украл две бутылки вина
Опубликована: Сегодня 10:57 В Ижевске 17-летний студент решил заранее запастись алкоголем перед Днем Знаний. Днем 31 августа он украл две бутылки вина из торгового зала одного из магазинов Индустриального района общей стоимостью около 250 рублей.
Заведующая торговой точки немедленно обратилась в полицию с сообщением о преступлении. Задержанным оказался 17-летний студент одного из техникумов города, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.