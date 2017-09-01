Желая отметить День Знаний, студент в Ижевске заранее украл две бутылки вина

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: factroom.mirtesen.ru фото: factroom.mirtesen.ru

Заведующая торговой точки немедленно обратилась в полицию с сообщением о преступлении. Задержанным оказался 17-летний студент одного из техникумов города, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение.Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.