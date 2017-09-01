В Удмуртии прохудившаяся нефтяная скважина убила семь диких уток

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: orsk.ru фото: orsk.ru

Выяснилось, что вечером 31 августа работники «Балезинолес» при обходе лесного массива обнаружили место разлива вещества, похожего на нефть. При осмотре места происшествия была обнаружена металлическая конструкция, похожая на законсервированную нефтяную скважину с соответствующим номерным обозначением. В основании скважины обнаружена жидкая нефть, которая образует небольшой «бассейн» размерами 10х20 м и глубиной до 70 см, а также пропитывает окружающую его почву. Общая площадь разлива составляет около 400 кв. метров. Здесь же обнаружили семь мертвых диких уток.С места происшествия изъяты образцы вещества и почвы, тела птиц направлены на исследование, устанавливается владелец скважины, выясняются все обстоятельства случившегося.