С 4 сентября в Ижевске похолодает и начнутся дожди

Опубликована: Сегодня 14:42

фото: aura-dione.ru
Второй день сентября, суббота, порадует ижевчан погодой: синоптики обещают +22-27 °С и без осадков. Воскресенье окажется прохладнее субботы - воздух прогреется лишь до +18-23 °С, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Погода существенно изменится в понедельник, 4 сентября. Днем прогнозируются продолжительные дожди, дневная температура упадет на 10 градусов и составит лишь +9-14 °С. Будет дуть ветер, отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с. Прохладная и дождливая погода сохранится и в последующие дни.


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