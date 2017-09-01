С 4 сентября в Ижевске похолодает и начнутся дожди

Опубликована: Сегодня 14:42



фото: aura-dione.ru фото: aura-dione.ru

Погода существенно изменится в понедельник, 4 сентября. Днем прогнозируются продолжительные дожди, дневная температура упадет на 10 градусов и составит лишь +9-14 °С. Будет дуть ветер, отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с. Прохладная и дождливая погода сохранится и в последующие дни.