|
Удмуртия готова к отопительному сезону на 88%
Опубликована: Сегодня 16:06 Пресс-служба Министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии сообщила о готовности республики к грядущему отопительному сезону на 88%. «Несмотря на то, что уровень подготовки к зиме в республике на текущий период времени выше прошлогоднего, еще существуют вопросы, которые необходимо проработать для качественного и надёжного входа в отопительный сезон», - отмечают специалисты.
К зиме готовы 87% жилых домов и 82% котельных. Лучшие показатели – у Дебесского района и Глазова.