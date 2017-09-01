Удмуртия готова к отопительному сезону на 88%

Опубликована: Сегодня 16:06

фото: oz-nks3.ru
Пресс-служба Министерства энергетики и ЖКХ Удмуртии сообщила о готовности республики к грядущему отопительному сезону на 88%. «Несмотря на то, что уровень подготовки к зиме в республике на текущий период времени выше прошлогоднего, еще существуют вопросы, которые необходимо проработать для качественного и надёжного входа в отопительный сезон», - отмечают специалисты.

К зиме готовы 87% жилых домов и 82% котельных. Лучшие показатели – у Дебесского района и Глазова.


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