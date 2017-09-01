В Удмуртии пассажирка погибла в массовом ДТП

Опубликована: Сегодня 17:19

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Женщина-пассажир погибла накануне в Удмуртии в массовом ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей. Произошла авария 31 августа в 16.33 на 95 километре автомобильной дороги «Елабуга – Пермь» (Можгинский район).

28-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с впереди двигающимися двумя автомобилями «Лада-Ларгус», а также автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП пострадали пассажиры ближайшего к грузовику автомобиля «Лада-Ларгус»: мужчина-водитель 1963 года рождения, молодой человек 1993 года рождения, мужчина 1966 года рождения и женщина 1951 года рождения. Они получили травмы и были госпитализированы. Еще одна пассажирка, женщина 1971 года рождения, погибла на месте.


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