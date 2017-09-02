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В Таганроге 26-летнего парня продали на органы за 1,5 млн рублей
Опубликована: 1 Сентября 2017 г. 18:38 В Таганроге 26-летнего парня продали на органы за 1,5 млн рублей. При этом сам молодой человек был уверен, что его наняли для перегона автомобиля из-за границы в Россию, пишет Rostov.ru.
Двое местных жителей предложили подзаработать, и для обсуждения всех деталей 29 августа они пригласили его в одну из гостиниц города. Там, по замыслу злоумышленников, должна была состояться сделка по продаже «донора». Однако под видом покупателя выступил сотрудник полиции.
- После получения денег подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. – В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека»). Расследование уголовного дела продолжается