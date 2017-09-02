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В Удмуртии один человек погиб и еще четверо пострадали в аварии с трактором
Опубликована: Сегодня 15:44 В Удмуртии в ДТП один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.
Авария произошла на дороге Игра – Зура утром в субботу, 2 сентября. «Водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с трактором», - уточнил представитель Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Четверо его пассажиров с травмами попали в больницу, в том числе – девятилетний ребенок. Подробности произошедшего выясняются.