В Удмуртии один человек погиб и еще четверо пострадали в аварии с трактором

Опубликована: Сегодня 15:44



фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Авария произошла на дороге Игра – Зура утром в субботу, 2 сентября. «Водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с трактором», - уточнил представитель Госавтоинспекции.В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Четверо его пассажиров с травмами попали в больницу, в том числе – девятилетний ребенок. Подробности произошедшего выясняются.