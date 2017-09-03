398 тысяч рублей для больных детей собрали на "Забеге добрых дел"

Опубликована: Сегодня 18:49





Цель акции, прошедшей 3 сентября, помощь в лечении и адаптации "детей-бабочек", страдающих редким и тяжёлым заболеванием буллезный эпидермолиз. В итоге забега удалось собрать 398 тыс. рублей.Участники пробежали дистанции 2, 10 и 21 км на выбор. Все финишёры получили памятную медаль, которая выполнена по эскизу, подготовленному семьей ребёнка-бабочки