398 тысяч рублей для больных детей собрали на "Забеге добрых дел"

Опубликована: Сегодня 18:49

1200 жителей Ижевска приняли участие в «Забеге добрых дел», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Цель акции, прошедшей 3 сентября, помощь в лечении и адаптации "детей-бабочек", страдающих редким и тяжёлым заболеванием буллезный эпидермолиз. В итоге забега удалось собрать 398 тыс. рублей. 

Участники пробежали дистанции 2, 10 и 21 км на выбор. Все финишёры получили памятную медаль, которая выполнена по эскизу, подготовленному семьей ребёнка-бабочки
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