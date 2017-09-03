Ограбив и ударив ножом потерпевшего попал за решетку на 3,4 года житель Ижевска

Опубликована: Сегодня 19:26

Житель Ижевска получил 3 года и 4 месяца тюремного срока за то, что с использованием ножа напал и ограбил двух человек.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает, что 22 апреля 2017 года обвиняемый приставил клинок к шее одного из потерпевших. Мужчина испугался и отдал разбойнику имевшиеся при себе деньги.

Второй потерпевший отказал грабителю и получил от него удар ножом в бедро. После этот преступник обыскал карманы потерпевшего и забрал деньги.

Мужчина признан виновным в «Разбое с применением предметов используемых в качестве оружия» (часть 2 статьи 162 УК России).
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