Украинские военные приучили кабанов к охране передовой в Донбассе

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео
Украинские военные начали использовать боевых кабанов при патрулировании территории в Донбассе. Как рассказали представители ВСУ в интервью Военному телевидению Украины, они решили приютить поросят, мать которых была убита. Животных откармливали армейскими пайками наравне с военными.

Кабанятам даже придумали клички — Тимон и Пумба. Обычно они предупреждают военных, когда рядом находятся чужие люди.

«Если кто-то ходит рядом, они издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать, и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть», — рассказал один из украинских солдат.

По словам другого военного, поросят используют в качестве собак, поскольку на них нет сала.
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