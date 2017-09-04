Украинские военные приучили кабанов к охране передовой в Донбассе

Опубликована: Сегодня 08:30



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Кабанятам даже придумали клички — Тимон и Пумба. Обычно они предупреждают военных, когда рядом находятся чужие люди.«Если кто-то ходит рядом, они издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать, и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть», — рассказал один из украинских солдат.По словам другого военного, поросят используют в качестве собак, поскольку на них нет сала.