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В Удмуртии уничтожили все боеприпасы с люизитом
Опубликована: Сегодня 09:19 В России, на единственном заводе по уничтожению химического оружия в Кизнере, уничтожили все боеприпасы с люизитом (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия). Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина. «На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом «люизит», - сказал Капашин.
Он отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химоружия с веществом «ви-икс» (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия), после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. «Это произойдет в ближайшие недели, так как объект «Кизнер» в штатном режиме продолжает свою работу», - подчеркнул Валерий Капашин.
Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в стране завод по уничтожению химического оружия. На сегодняшний в России избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.
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