В Удмуртии уничтожили все боеприпасы с люизитом

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: tehnowar.ru фото: tehnowar.ru

Он отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химоружия с веществом «ви-икс» (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия), после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. «Это произойдет в ближайшие недели, так как объект «Кизнер» в штатном режиме продолжает свою работу», - подчеркнул Валерий Капашин.Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в стране завод по уничтожению химического оружия. На сегодняшний в России избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.