В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская - Майская «Daewoo Nexia» протаранила эскаватор

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Стояли на перекрестке, на улице Майской со стороны Пушки, поворачивали на Удмуртскую в сторону Буммаша. Хлопок, выезжаю на перекрёсток, а там это чудо. Наши узбекские братья дорогу с экскаватором не поделили, заняли две полосы. Позже к ним присоединился троллейбус, который стоял за нами, видать не рассчитал длину рогов своих... Как позже сказали, для движения свободны полторы левые полосы только», - написал в соцсети Павел Пермяков.Авария практически парализовала движение: автомобилисты двигались от ТОЦ «Аврора Парк» до ул. 10 лет Октября более получаса.