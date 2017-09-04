В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская - Майская «Daewoo Nexia» протаранила эскаватор

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская - Майская «Daewoo Nexia» протаранила эскаватор. Как написали очевидцы в группе ИГГС, водитель двигавшейся по выделенной полосе иномарки пытался проскочить на разрешающий сигнал светофора. Позже к ДТП присоединился троллейбус, водитель которого не рассчитал габариты и зацепил корму узбекского автомобиля.

«Стояли на перекрестке, на улице Майской со стороны Пушки, поворачивали на Удмуртскую в сторону Буммаша. Хлопок, выезжаю на перекрёсток, а там это чудо. Наши узбекские братья дорогу с экскаватором не поделили, заняли две полосы. Позже к ним присоединился троллейбус, который стоял за нами, видать не рассчитал длину рогов своих... Как позже сказали, для движения свободны полторы левые полосы только», - написал в соцсети Павел Пермяков.

Авария практически парализовала движение: автомобилисты двигались от ТОЦ «Аврора Парк» до ул. 10 лет Октября более получаса.


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