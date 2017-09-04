В Удмуртии 5-летний мальчик утонул, поскользнувшись на берегу

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: mapio.net
Утонувший в поселке Позимь Завьяловского района 5-летний мальчик поскользнулся на берегу. Как сообщает «Сусанин», об этом во время аппаратного совещания органов госвласти рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«31 августа погиб ребенок. В деревне Позимь утонул мальчик 2012 года рождения. Он упал в пруд из-за того, что поскользнулся на берегу. Был без присмотра родителей. Заведено уголовное дело», - рассказал Фомин. По его словам, это не первый подобный случай в республике в этом году.

Напомним, что тело утонувшего ребенка нашли вечером 31 августа. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.


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