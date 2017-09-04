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В День знаний в Ижевске 13 раз было нарушено антиалкогольное законодательство
Опубликована: Сегодня 11:46 В период подготовки к празднованию Дня знаний сотрудники полиции провели профилактические беседы с владельцами организаций, осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции. Тем не менее, в ходе проведения проверочных мероприятий 1 сентября полицейские выявили 13 фактов нарушений антиалкогольного законодательства: 5 – в Ижевске; 3 – в Завьяловском районе; 2 – в Глазове; по одному факту - в Якшур-Бодьинском, Киясовском и Камбарском районах.
По 5 фактам в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные производства в рамках ст. 14.16 (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена 8 материалов о совершении правонарушений, предусмотренных ст. 7 закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011 г. № 57-УР «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», направлены в административные комиссии территориальных муниципальных образований органов местного самоуправления.