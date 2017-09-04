Рост числа преступлений был отмечен в августе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:35

фото: astrakhan-24.ru
В августе в Удмуртии наблюдался всплеск преступности. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин, сообщает информагентство «Сусанин».

«В августе всплеск преступлений мы наблюдали. С 14 августа по 3 сентября более 1 тыс. преступлений, в том числе 5 убийств. В Октябрьском районе обнаружили труп во время тушения пожара. Раскрыли в Ленинском районе жестокое преступление. Молодой человек в маске также напал на людей и пытался похитить девушку», - рассказал Александр Первухин.


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