Рост числа преступлений был отмечен в августе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:35



фото: astrakhan-24.ru фото: astrakhan-24.ru

«В августе всплеск преступлений мы наблюдали. С 14 августа по 3 сентября более 1 тыс. преступлений, в том числе 5 убийств. В Октябрьском районе обнаружили труп во время тушения пожара. Раскрыли в Ленинском районе жестокое преступление. Молодой человек в маске также напал на людей и пытался похитить девушку», - рассказал Александр Первухин.