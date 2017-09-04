«Джихад имени Поклонской»: кинотеатр в Екатеринбурге едва не взорвали из-за ненависти к «Матильде»

Опубликована: Сегодня 13:01



фото: znak.com/Яромир Романов фото: znak.com/Яромир Романов

После того как автомобиль въехал в кинотеатр, из него вышел водитель и бросил в салон «коктейль Молотова». Внутри «УАЗа» оперативники нашли полупустые бочки с бензином и три газовых баллона. Взрыва не произошло благодаря прибывшим вовремя пожарным, они ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Площадь пожара составила 30 кв. м. Со второго этажа здания спасатели эвакуировали пять человек. В результате происшествия, по данным регионального управления МЧС, никто не пострадал. В борьбе с огнем принимали участие 18 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека.Силовикам удалось задержать водителя «буханки» — им оказался 39-летний житель Ирбита, который по данным следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, состоит на учете у психиатра. Как говорится в сообщении, его задержали, когда он обратился за медицинской помощью, после того как скрылся с места аварии.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога».Примечательно, что в эти дни в ККТ «Космос» проходит Уральский открытый фестиваль российского кино, стартовавший 2 сентября. Как выяснилось, мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда» Алексея Учителя о добрачной связи императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской, сообщил Znak.com близкий следствию источник. По его данным, об этом мужчина заявил на допросе. Судя по записям задержанного в соцсетях, он фанатично относился к православию, даже призывал отказаться от электронных документов.

Прокат картины начнется только в октябре, однако на протяжении нескольких последних месяцев фильм подвергался резкой критике со стороны православных. Самой ярой противницей «Матильды» является экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.