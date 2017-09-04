Мошенники украли у продавца лодки из Ижевска 100 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:20

фото: infoorel.ru
Житель Ижевска лишился 100 тыс рублей, пытаясь продать лодку через интернет. Деньги списались с карты после того, как под видом покупателей мошенники попросили продиктовать им данные банковской карты продавца. 

55-летний ижевчанин обратился в полицию с сообщением о хищении крупной суммы денег с его банковской карты. По его словам, он разместил объявление о продаже лодки на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести лодку и готов внести за нее предоплату перечислением на банковскую карту. Мужчина сообщил звонившему данные карты, после чего с нее было списано 100 тыс рублей.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уже установлено, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Республике Татарстан.

УМВД России по г. Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при продаже либо покупке товаров или услуг посредством сети Интернет. Ни в коем случае не сообщайте коды с банковской карты, паспортные и иные персональные данные, привязанные к счету в банке, и не переводите денежные средства неизвестным.
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