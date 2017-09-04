Моторный отсек иномарки загорелся в Ижевске на ул. Пушкинская

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Местная жительница с сыном ехала на иномарке в больницу, как неожиданно из-под капота повалил дым. Пожар был ликвидирован благодаря двум водителям-очевидцам, которые не проехали мимо и использовали свои огнетушители. Когда бригада пожарных прибыла на место происшествия, их помощь уже не понадобилась.Несмотря на инцидент, женщина с ребенком всё же попала в больницу на прием - их довез один из проезжающих мимо водителей.