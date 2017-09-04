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Моторный отсек иномарки загорелся в Ижевске на ул. Пушкинская
Опубликована: Сегодня 15:38 Сегодня около в Ижевске загорелась иномарка. Как написали очевидцы в группе ИГГС соцсети ВКонтакте, возгорание моторного отсека автомобиля «Toyota Corolla» произошло в понедельник около полудня на ул. Пушкинская, недалеко от Центральной площади.
Местная жительница с сыном ехала на иномарке в больницу, как неожиданно из-под капота повалил дым. Пожар был ликвидирован благодаря двум водителям-очевидцам, которые не проехали мимо и использовали свои огнетушители. Когда бригада пожарных прибыла на место происшествия, их помощь уже не понадобилась.
Несмотря на инцидент, женщина с ребенком всё же попала в больницу на прием - их довез один из проезжающих мимо водителей.