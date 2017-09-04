Виновнику гибели трех человек в Удмуртии грозит до 9 лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 18:03



фото: voxpopuli.kz фото: voxpopuli.kz

В июне 2017 года водитель в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге «Елабуга-Пермь» на территории Дебесского района, не справился с управлением и съехал в кювет, где его автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадало четверо пассажиров, трое из которых, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли. В ГИБДД уточнили, что малыш не был пристегнут ремнями безопасности и перевозился без специального удерживающего устройства.В ходе предварительного расследования установлено, что причиной ДТП явилось грубое нарушение водителем ПДД и эксплуатации транспортных средств.