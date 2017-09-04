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Виновнику гибели трех человек в Удмуртии грозит до 9 лет лишения свободы
Опубликована: Сегодня 18:03 На срок от четырех до девяти лет может потерять свободу мужчина, по вине которого погибли трое человек, в том числе ребенок. Уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц). по факту ДТП в Дебесском районе направлено в суд.
В июне 2017 года водитель в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге «Елабуга-Пермь» на территории Дебесского района, не справился с управлением и съехал в кювет, где его автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадало четверо пассажиров, трое из которых, включая несовершеннолетнего ребенка, погибли. В ГИБДД уточнили, что малыш не был пристегнут ремнями безопасности и перевозился без специального удерживающего устройства.
В ходе предварительного расследования установлено, что причиной ДТП явилось грубое нарушение водителем ПДД и эксплуатации транспортных средств.