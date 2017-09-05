Житель Ижевска прописал у себя 11 выходцев из Узбекистана и Кыргызстана

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1tulatv.ru
Жителя Индустриального района Ижевска осудили по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). 27-летний собственник жилого помещения по ул. Халтурина с 18 января по 17 февраля 2017 года поставил на учет 11 иностранных граждан, выходцев из Узбекистана и Кыргызстана.

За совершение указанного преступления, судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс руб. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.


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