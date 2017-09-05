За кражу светильников из подъездов жилых домов ижевчанину грозит до 5 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: ledrus.ru
Ижевчанин может лишиться свободы на срок до 5 лет за кражу светильников из подъездов жилых домов.

С марта по апрель текущего года из трех подъездов жилого дома по ул. Карла Маркса пропали несколько светильников. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Сумма ущерба превысила 5 тыс рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 19-летний безработный местный житель, часть похищенного имущества у него изъята. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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