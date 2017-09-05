Паспорт и водительское удостоверение можно будет получить в Сбербанке

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: kredit-otziv.ru фото: kredit-otziv.ru

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году». Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов Федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, весьма заинтересован, является взаимодействие с порталом госуслуг.«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД ФГУП, стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.Как пояснял тогда РБК представитель Шувалова, такая мера предпринимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. «Если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — уточнял собеседник РБК. Подобная инициатива, по его словам, при учете всех мер безопасности должна «значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков».