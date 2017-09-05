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В Ижевске «скорая» протаранила внедорожник
Опубликована: Сегодня 10:57 Три человека пострадали в Ижевске при столкновении внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи. ДТП произошло в субботу, 2 сентября, в 10.54 напротив дома №27 по улице Клубная.
54-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не пропустил имеющий преимущество в движении автомобиль скорой медицинской помощи «Луидор» под управлением 33-летнего мужчины. В результате аварии получили травмы сам водитель иномарки, а также пассажиры «скорой» - девушка, 1991 года рождения и мужчина, 1972 года рождения.
В ГИБДД отметили, что автомобиль скорой помощи двигался с одновременно включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.