В Ижевске «скорая» протаранила внедорожник

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

54-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не пропустил имеющий преимущество в движении автомобиль скорой медицинской помощи «Луидор» под управлением 33-летнего мужчины. В результате аварии получили травмы сам водитель иномарки, а также пассажиры «скорой» - девушка, 1991 года рождения и мужчина, 1972 года рождения.В ГИБДД отметили, что автомобиль скорой помощи двигался с одновременно включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.