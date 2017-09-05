В Ижевске появится светофор со светодиодной брусчаткой

Опубликована: Сегодня 12:09

фото: olx.kz
В Ижевске появится светофор с тактильной плиткой и светодиодной брусчаткой, дублирующей сигналы светофора. Лот на обустройство светофорного объекта разместили на сайте госзакупок.

Установят световой комплекс на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева. Начальная цена контракта 1,139 млн рублей, она может поменяться лишь в сторону понижения. Заказчиком выступила Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Сроки выполнения работ - 15 дней с момента заключения договора, ориентировочно до середины октября этого года.


Теги
погода выставка США Александр Волков мода вода ИжГТУ ДТП музыка Владимир Путин Ижавто бюджет Завьялово Москва безопасность ЖКХ пенсия ГИБДД полиция хоккей Удмуртия зоопарк фестиваль прокуратура Госсовет УР преступление Интернет промышленность долг видео выборы наркотики природа дороги оружие Голливуд туризм СМИ звезда пожар транспорт суд ГЖД банк Балезино кино молодежь животные армия Сарапул пристав свадьба правительство лес здоровье образование Воткинск физкультура футбол МВД рейтинг ветеран МЧС Новый год/Рождество инвалид депутат штраф технологии школа убийство алкоголь дети спортсмен Глазов Дмитрий Медведев праздник конкурс занятость траур творчество Малая Пурга финансы Ижевск Ува медицина СКП Можга терроризм самолет розыск Игра религия Украина бизнес ремонт телевидение строительство семья Россия торговля
Все теги
Яндекс.Погода