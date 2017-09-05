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В Ижевске появится светофор со светодиодной брусчаткой
Опубликована: Сегодня 12:09 В Ижевске появится светофор с тактильной плиткой и светодиодной брусчаткой, дублирующей сигналы светофора. Лот на обустройство светофорного объекта разместили на сайте госзакупок.
Установят световой комплекс на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева. Начальная цена контракта 1,139 млн рублей, она может поменяться лишь в сторону понижения. Заказчиком выступила Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Сроки выполнения работ - 15 дней с момента заключения договора, ориентировочно до середины октября этого года.