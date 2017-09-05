В Ижевске появится светофор со светодиодной брусчаткой

Опубликована: Сегодня 12:09



фото: olx.kz фото: olx.kz

Установят световой комплекс на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева. Начальная цена контракта 1,139 млн рублей, она может поменяться лишь в сторону понижения. Заказчиком выступила Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Сроки выполнения работ - 15 дней с момента заключения договора, ориентировочно до середины октября этого года.