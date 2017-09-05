Жителям Ижевска напомнили об ответственности при нарушении требований к охоте

Опубликована: Сегодня 13:17



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- при отсутствии соответствующего разрешения или охотничьего билета (разрешение на хранение и ношение оружия выдается в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управлении Росгварии по УР);- при специальном запрете охоты вне отведенных мест, в запрещенные сроки;- недопустима охота запрещенными орудиями (пневматическим оружием, ловчими ямами, петлями, сетями и др.);- запрещенными способами (с использованием электронных приборов, воспроизводящих крики зверей и птиц, а также путем выгона животных на гладкий лед, сбора яиц и разорения гнезд, разрушения бобровых плотин, раскопки постоянных жилищ пушных зверей и т.д.);- при добыче объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Удмуртской Республики;- лицом, не имеющим право на охоту (не достигшим 18-летнего возраста, не состоящим членом общества охотников и не отвечающим иным требованиям).Управление МВД России по г. Ижевску напоминает, что за нарушение правил охоты предусмотрена как административная (ст. 8.37, 20.8, 20.13 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 224, 258 УК РФ).