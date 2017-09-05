Трехлетнего ребенка сбила иномарка на улице Молодежная в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:32



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло накануне, 4 сентября в 18.16 напротив дома №75 по улице Молодежная. За рулем автомобиля «Рено», сбившего ребенка находился мужчина 1962 года рождения.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям: если вы находитесь рядом с проезжей частью дороги с детьми, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Ребенка нужно крепко держать за руку, а самим оценивать дорожную обстановку правильно.