|
Трехлетнего ребенка сбила иномарка на улице Молодежная в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:32 В Ижевске 3-летний ребенок выбежал из-за стоящего автомобиля и попал под колеса иномарки. В результате наезда малыш получил травмы.
ДТП произошло накануне, 4 сентября в 18.16 напротив дома №75 по улице Молодежная. За рулем автомобиля «Рено», сбившего ребенка находился мужчина 1962 года рождения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям: если вы находитесь рядом с проезжей частью дороги с детьми, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Ребенка нужно крепко держать за руку, а самим оценивать дорожную обстановку правильно.