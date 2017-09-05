Трехлетнего ребенка сбила иномарка на улице Молодежная в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:32

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске 3-летний ребенок выбежал из-за стоящего автомобиля и попал под колеса иномарки. В результате наезда малыш получил травмы.

ДТП произошло накануне, 4 сентября в 18.16 напротив дома №75 по улице Молодежная. За рулем автомобиля «Рено», сбившего ребенка находился мужчина 1962 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям: если вы находитесь рядом с проезжей частью дороги с детьми, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Ребенка нужно крепко держать за руку, а самим оценивать дорожную обстановку правильно.


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