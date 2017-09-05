Оргазм - залог успешного существования человечества

Опубликована: Сегодня 16:36

фото: mypornpicture.net
Итальянские ученые из Катанийского университета выяснили, что организм женщин, способных испытывать оргазм во время полового акта, вырабатывает большое количество окситоцина. Этот гормон обеспечивает сокращение стен матки при схватках, а также отвечает за кормление грудным молоком, что делает его, по мнению исследователей, необходимым для успешного существования человечества как вида. Как пишет Lenta, статья специалистов опубликована в журнале Gynecological Endocrinology.

Окситоцин производится гипотоламусом — областью промежуточного мозга, которая регулирует уровень гормонов в организме. Известно, что это соединение играет важную роль в обеспечении репродуктивных функций человека. Он также вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом с партнером. Предполагается, что от уровня окситоцина зависят человеческие отношения, а женщины становятся более альтруистичными (у мужчин гормон способствует эгоизму).

В исследовании участвовали 63 женщины, 34 из которых испытывали оргазм во время полового акта. Они прошли анкетирование, отвечая на вопросы о сексуальной активности, получаемом при этом наслаждении и частоте оргазмов. В ходе исследования, которое проходило в промежутке между 12 и 15 днями менструального цикла, у добровольцев, в чью руку был введен катетер, брали образцы крови до и после полового акта, чтобы оценить уровень окситоцина.

Оказалось, что количество гормона зависит от того, испытывает ли женщина оргазм. При аноргазмии уровень окситоцина не менялся.

По мнению ученых, полученные результаты также подтверждают, что окситоцин играет роль в получении сексуального удовольствия. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, может ли гормон использоваться для лечения сексуальной дисфункции у женщин.



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