Старое колесо обозрения из Летнего сада Ижевска разрежут на металл

Опубликована: Сегодня 18:01



фото: zvzda.ru фото: zvzda.ru

«Провели исследование металлоконструкции, оно уже в таком состоянии, что не переживет переезда», - пояснила Хаснутдинова. Сейчас проводятся торги, Летний сад ищет подрядчика на демонтаж. Начало работ по договору запланировано на 12 сентября. Сейчас в Летнем саду работает новое 50-метровое колесо обозрения.