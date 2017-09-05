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Старое колесо обозрения из Летнего сада Ижевска разрежут на металл
Опубликована: Сегодня 18:01 Старое колесо обозрения из ижевского Летнего сада демонтируют и сдадут на металлолом. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» замдиректора Летнего сада по коммерческим вопросам Карина Хаснутдинова, конструкция устарела. Ранее предполагалось, что «чёртово колесо» могут перевезти в парк имени Кирова.
«Провели исследование металлоконструкции, оно уже в таком состоянии, что не переживет переезда», - пояснила Хаснутдинова. Сейчас проводятся торги, Летний сад ищет подрядчика на демонтаж. Начало работ по договору запланировано на 12 сентября. Сейчас в Летнем саду работает новое 50-метровое колесо обозрения.