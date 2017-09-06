46 отработавших срок лифтов заменят в Ижевске при поддержке Промсвязьбанка

Опубликована: 5 Сентября 2017 г. 18:19





Об этом рассказал журналистам региональный директор ОО «Ижевский» ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев. «Уникальность проекта заключается в том, что удалась сформировать эффективную модель, в которой есть федеральная поддержка, финансовый институт, правительство республики и сами жители, которые проявили активную позицию в модернизации своих домов. Мы верим, что реализация данной программы поможет быстрее заменить изношенные лифты и сделать жизнь жителей комфортнее и безопаснее», - сказал Кудрявцев.Напомним, что в начале 2017 года Промсвязьбанк разработал программу финансирования ускоренной замены лифтов. Удмуртия стала пилотным регионом. Проект предусматривает 50-процентное финансирование из республиканского бюджета и кредита Промсвязьбанка и 50% за счет средств собственников, накопленных на капремонт. В проекте участвуют банк, Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство Удмуртии.Производителем лифтового оборудования является ПАО «Карачаровский механический завод». Лифты производства КМЗ соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС. В рамках пилотного проекта банка обновление лифтов произведут в 14 домах, одним из которых является дом №2 по улице Татьяны Барамзиной. Здесь сегодня запустили 4 новых лифта. По словам старшей по дому Людмилы Семеновой, их замена была жизненно необходима, так как лифты эксплуатируются уже больше 25 лет.Нужно отметить, что замена лифта – это дорогое удовольствие. Как пояснил директор управляющей компании «Аргон 19» Михаил Почепцов, для замены одного требуется 1 млн. 600 тыс. рублей, и чтобы обновить лифт только за счет «спецсчета» нужно долгое время копить средства. При этом, по словам Почепцова, проблему с лифтами необходимо решить до 2020 года, потому что тогда вступает в силу новый технический регламент. «Все лифты, которые отработали свой срок службы – 25 лет – их будут отключать», - пояснил директор лифтовой компании «Союзлифтмонтаж» Роман Чертухин.На сегодняшний день в рамках пилотной программы Промсвязьбанка в эксплуатацию уже введено 26 лифтов. Остальные будут запущены в ближайшее время. Если платежи будут собираться и поступать в штатном режиме, Промсвязьбанк продолжит реализацию проекта в Ижевске и Сарапуле.