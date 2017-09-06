Самыми добросовестными банковскими заемщиками оказались раки

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Silvercoinstory.com
Эксперты банка «ДельтаКредит» провели исследование, которое показало, что самыми добросовестными заемщиками среди знаков зодиака стали Рак и Дева. Об этом пишет bfm.

В документе говорится, что 96,66% клиентов, рожденных под знаком Рака, никогда не допускали просрочки платежа по кредиту. На втором месте с 96,65% оказались Девы, на третьем — Скорпионы (96,6%), а на последнем — Стрельцы (95,89%).

«Мы не отбираем своих заемщиков по гороскопу, хотя действительно анализировали, есть ли зависимость между знаком зодиака клиента и выходом на дефолт. Одной из методик риск-анализа является разделение клиентов на «хороших» и «плохих» по продолжительности выплаты кредитов и качеству обслуживания», — отметили в организации.

При этом именно Раки чаще всего берут ипотеку, на втором месте оказались Львы, на третьем — Овны, а на последних — Скорпионы и Стрельцы.


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