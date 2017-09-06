Самыми добросовестными банковскими заемщиками оказались раки

Опубликована: Сегодня 08:30



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В документе говорится, что 96,66% клиентов, рожденных под знаком Рака, никогда не допускали просрочки платежа по кредиту. На втором месте с 96,65% оказались Девы, на третьем — Скорпионы (96,6%), а на последнем — Стрельцы (95,89%).«Мы не отбираем своих заемщиков по гороскопу, хотя действительно анализировали, есть ли зависимость между знаком зодиака клиента и выходом на дефолт. Одной из методик риск-анализа является разделение клиентов на «хороших» и «плохих» по продолжительности выплаты кредитов и качеству обслуживания», — отметили в организации.При этом именно Раки чаще всего берут ипотеку, на втором месте оказались Львы, на третьем — Овны, а на последних — Скорпионы и Стрельцы.