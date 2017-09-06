В Удмуртии «Кросс нации – 2017» соберет около 8 тыс человек

Опубликована: Сегодня 10:21



фото: Tight.sarvoda.ru фото: Tight.sarvoda.ru

«По прогнозам организаторов центральный старт в городе Ижевске соберет 3,5 тыс. участников», - говорится в сообщении. Участников разделят на несколько групп по возрастам и полу, кроме того, состоится VIP-забег.В Ижевске ежегодный спортивный праздник начнется в 08:30 на Центральной площади города.