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В Удмуртии «Кросс нации – 2017» соберет около 8 тыс человек
Опубликована: Сегодня 10:21 В Удмуртии состоится Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». Традиционное спортивное мероприятие соберет 16 сентября около 8 тыс. жителей, отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта Удмуртской Республики.
«По прогнозам организаторов центральный старт в городе Ижевске соберет 3,5 тыс. участников», - говорится в сообщении. Участников разделят на несколько групп по возрастам и полу, кроме того, состоится VIP-забег.
В Ижевске ежегодный спортивный праздник начнется в 08:30 на Центральной площади города.