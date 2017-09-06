|
Около 1,3 кг «маковой соломы» нашли у двух жителей Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:19 «Урожайными» оказались последние дни для местных полицейских: около 1,3 кг наркотического средства «маковая солома» было изъято у двоих жителей Удмуртии. Теперь каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Так, более 506 гр «маковой соломы» было обнаружено у 42-летнего, ранее судимого жителя Воткинска. Мужчина пояснил полицейским, что растение «мак» собрал у одного из садоводческих товариществ.
Еще 776 гр такого же наркотического средства изъято у жителя Сарапула, 41-летнего ранее судимого мужчины. Растениеон собрал на участке у своего дома.
По обоим фактам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые дожидаются решения суда в изоляторе временного содержания.
Загрузка...