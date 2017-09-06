Около 1,3 кг «маковой соломы» нашли у двух жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:19



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Так, более 506 гр «маковой соломы» было обнаружено у 42-летнего, ранее судимого жителя Воткинска. Мужчина пояснил полицейским, что растение «мак» собрал у одного из садоводческих товариществ.Еще 776 гр такого же наркотического средства изъято у жителя Сарапула, 41-летнего ранее судимого мужчины. Растениеон собрал на участке у своего дома.По обоим фактам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые дожидаются решения суда в изоляторе временного содержания.