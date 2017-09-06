Прокуратура проверит работу Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Опубликована: Сегодня 12:03



фото: Esplus.ru фото: Esplus.ru

Жалуются жители на Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», который отвечает за начисление почти всех коммунальных платежей. По мнению ижевчан, организация не только неправильно начисляет оплату, но и плохо работает с гражданами. Каждый день у офисов компании выстраиваются огромные очереди недовольных. Если проверка выявит нарушения, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в прокуратуре.О необходимости проверить работу поставщиков энергоресурсов заявил на встрече с горожанами и врио главы Удмуртии Александр Бречалов. «Мы с этой ситуацией разбираемся. Все платёжки, документы и справки передавайте, по каждому эпизоду будем разбираться. Если будет нужно, то будем привлекать правоохранительные органы», - заявил он.«ЭнергосбыТ Плюс» является структурным подразделением федеральной энергокомпании «Т Плюс», которая работает в 16 регионах России.