Прокуратура проверит работу Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Опубликована: Сегодня 12:03

фото: Esplus.ru
Работу в целом и непосредственно правильность начислений в коммунальных платежках от Удмуртский филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проверит прокуратура. Как сообщает Sm-news, причиной внеплановой проверки стали тысячи жалоб горожан, поступающие в горадминистрацию и правительство региона.

Жалуются жители на Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», который отвечает за начисление почти всех коммунальных платежей. По мнению ижевчан, организация не только неправильно начисляет оплату, но и плохо работает с гражданами. Каждый день у офисов компании выстраиваются огромные очереди недовольных. Если проверка выявит нарушения, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в прокуратуре.

О необходимости проверить работу поставщиков энергоресурсов заявил на встрече с горожанами и врио главы Удмуртии Александр Бречалов. «Мы с этой ситуацией разбираемся. Все платёжки, документы и справки передавайте, по каждому эпизоду будем разбираться. Если будет нужно, то будем привлекать правоохранительные органы», - заявил он.

«ЭнергосбыТ Плюс» является структурным подразделением федеральной энергокомпании «Т Плюс», которая работает в 16 регионах России.



Загрузка...
Теги
Госсовет УР семья Голливуд ветеран СМИ религия медицина музыка Можга армия розыск ремонт Дмитрий Медведев ДТП Удмуртия банк Новый год/Рождество телевидение инвалид Глазов промышленность Игра Ува Малая Пурга строительство бюджет зоопарк Сарапул ГИБДД здоровье финансы оружие самолет безопасность преступление бизнес туризм погода правительство выборы штраф образование пенсия убийство суд траур технологии торговля Воткинск дети пожар ЖКХ школа ИжГТУ терроризм МВД пристав ГЖД Ижавто полиция видео вода занятость лес транспорт прокуратура Украина дороги праздник рейтинг спортсмен Балезино Интернет депутат творчество молодежь СКП Россия США мода наркотики фестиваль конкурс кино Владимир Путин выставка Александр Волков алкоголь долг Ижевск Завьялово футбол природа животные звезда хоккей МЧС физкультура свадьба Москва
Все теги
Яндекс.Погода