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Несовершеннолетняя ижевчанка обокрала парикмахерскую
Опубликована: Сегодня 13:33 За кражу денег из кассы одной из ижевских парикмахерских на ул. Удмуртская полицейские задержали несовершеннолетнюю местную жительницу. В начале августа 17-летняя девушка воспользовалась тем, что сотрудники заведения отвлеклись, и украла из кассы 10 тыс рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь ранее судимой за кражу ижевчанке, отпущенной после задержания под подписку о невыезде и надлежащем поведении, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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