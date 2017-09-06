Несовершеннолетняя ижевчанка обокрала парикмахерскую

Опубликована: Сегодня 13:33



фото: Plod.vektor-plast.ru фото: Plod.vektor-plast.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь ранее судимой за кражу ижевчанке, отпущенной после задержания под подписку о невыезде и надлежащем поведении, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.