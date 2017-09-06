Несовершеннолетняя ижевчанка обокрала парикмахерскую

Опубликована: Сегодня 13:33

фото: Plod.vektor-plast.ru
За кражу денег из кассы одной из ижевских парикмахерских на ул. Удмуртская полицейские задержали несовершеннолетнюю местную жительницу. В начале августа 17-летняя девушка воспользовалась тем, что сотрудники заведения отвлеклись, и украла из кассы 10 тыс рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь ранее судимой за кражу ижевчанке, отпущенной после задержания под подписку о невыезде и надлежащем поведении, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Загрузка...
Теги
суд Ува медицина технологии кино алкоголь телевидение преступление Сарапул футбол Завьялово штраф Дмитрий Медведев молодежь терроризм транспорт Можга розыск образование траур правительство видео ветеран долг свадьба торговля прокуратура Удмуртия Балезино фестиваль бизнес животные Александр Волков СКП США здоровье Россия промышленность СМИ творчество ИжГТУ Глазов МЧС Москва ЖКХ туризм выставка дороги вода ДТП инвалид бюджет Ижевск финансы пристав Новый год/Рождество строительство хоккей Голливуд занятость ГИБДД самолет наркотики полиция Интернет погода мода спортсмен праздник звезда армия убийство конкурс пожар Ижавто рейтинг безопасность Украина Воткинск депутат ГЖД религия природа ремонт физкультура МВД Госсовет УР Малая Пурга лес дети оружие зоопарк школа семья выборы пенсия музыка Владимир Путин банк Игра
Все теги
Яндекс.Погода