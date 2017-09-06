Голая Ким Кардашьян залезла на дерево ради фото

Опубликована: Сегодня 14:53

фото: instagramm.ru/kimkardashian
Ким Кардашьян не устаёт радовать публику, выкладывая в Сеть "обнажённые" фото. Увы, этот раз обернулся для звезды очередным провалом: 36-летняя мама двоих детей поделилась в соцсетях фотографией, на которой она сидит на дереве полностью обнажённая. На чёрно-белом фото женщина одета лишь в ковбойские сапожки. Большинство подписчиков не выразили восторга и благодарности — попросту раскритиковали фотографию.

Снимок был сделан для новой книги известного фотодуэта в мире моды — Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, сообщает Life. Но даже их звёздная репутация не смогла уберечь Кардашьян от разбушевавшихся фолловеров.

Кому-то показалось, что Ким смотрит в окно: ей пожелали быть осторожнее и избегать осколков. Некто заявил, будто звезду превратили в деревенскую девочку на этом фото. Другие говорили, что модель пристально смотрит вдаль — ищет своё достоинство или талант.

Светская львица уже снималась для творческого дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. В прошлом году Кардашьян даже участвовала в их фотовыставке в Лондоне.


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