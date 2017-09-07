Нападавший на банки ижевчанин проиграл на ставках все похищенные деньги

Опубликована: Сегодня 18:34



фото: кадр из видео УВД по Ижевску фото: кадр из видео УВД по Ижевску

Впервые обвиняемый напал на банк 7 апреля. Из отделения на улице Труда мужчина, угрожавший предметом, похожим на гранату, унес 625 тыс. рублей. 25 мая злоумышленник напал на цветочный магазин на Ильфата Закирова. Тогда «добычей» ижевчанина стали 32 тыс. рублей. Мужчина еще два раза нападал на отделения банков - 7 и 21 июня, но больше похитить ему ничего не удалось. В каждом случае горожанин угрожал сотрудникам, используя то игрушечный пистолет, то кухонный нож, прятал свое лицо.Задержали злоумышленника 3 июля. Сначала ижевчанин не признавал вину в полном объеме, но под напором собранных доказательства сдался.«Он страдает игровой зависимостью – делает ставки в интернете. Он все деньги потратил на ставки. <…> У него есть жена и маленький ребенок. Жена ничего не знала, не подозревала», - отметила Воробьева. Она подчеркнула, что ранее семья ижевчанина осталась без квартиры из-за прогоревшего бизнеса. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.