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Стали известны результаты анализа ДНК останков Сальвадора Дали
Опубликована: Сегодня 08:30 Экспертиза не подтвердила родство скончавшегося в 1989 году художника Сальвадора Дали и претендовавшей на его отцовство испанки Марии Пилар Абель Мартинес. Об этом говорят результаты ДНК-теста, проведенного после эксгумации останков художника, сообщает Новая газета со ссылкой на La Vanguardia.
Отмечается, что тесты ДНК провели по решению мадридского суда, постановившего эксгумировать останки Дали, чтобы установить обоснованность претензий Абель на родство с Дали. Как утверждает Пилар Абель, о своем происхождении она узнала от своей матери, которая работала в доме Дали домработницей, где якобы вступила в связь с Дали в 1955 году.
Эксгумацию останков художника Сальвадора Дали из склепа в Театре-музее Дали в городе Фигерас, где его тело пролежало 27 лет, провели 21 июля.
В случае установления экспертизой родства, Пилар Абель могла претендовать на 25% наследства Дали, а также носить фамилию художника. Отметим, что наследство художника оценивается в 325 миллионов евро.